Hari Perempuan Internasional Diharapkan Jadi Momentum untuk Kampanyekan Pemilihan Inklusif Gender

"Tema tersebut dilandasi pemikiran an equal world is an enabled world ( dunia yang setara adalah dunia yang memungkinkan). Dengan tema tersebut, masyarakat dunia dipersuasi untuk meningkatkan kesadaran menentang bias dan mengambil tindakan untuk kesetaraan. Oleh karena itu, mari jadikan Indonesia Women's Day sebagai peristiwa penting untuk lebih setara," kata Idham, Minggu 8 Maret 2020.

