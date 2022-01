Pasien Covid-19 Wisma Atlet Tembus 2.000 Lebih, Nakes Ingatkan Bahaya Omicron

PIKIRAN RAKYAT - Salah satu tenaga kesehatan yang juga merupakan pegiat media sosial, dokter Andi Khomeini Takdir mengingatkan tentang bahaya Covid-19 varian baru yaitu Omicron.

Di tengah belum teratasinya varian Delta, Omicron muncul menjadi salah satu mutasi Covid-19 yang diwaspadai.

Meskipun sejumlah pihak berujar jika varian Omicron tidak lebih berbahaya dibandingkan Delta, tetapi menurut penelitian, vaksin yang disuntikkan sudah berkurang keampuhannya.

Peringatan diberikan oleh Andi Khomeini Takdir dengan kondisi yang terjadi di Wisma Atlet saat ini.

Wisma Atlet yang sebelumnya sempat sepi setelah pelaksanaan vaksinasi dan protokol kesehatan yang terus diterapkan, tetapi kini kembali mencatatkan rekor jumlah pasien.

"Pasien Covid-19 di wisma tembus 2k. Please use your mask," kata Andi Khomeini Takdir dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter miliknya.

Tidak bisa dipungkiri, laporan tentang menurunnya kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia, mengendurkan ketaatan banyak masyarakat terhadap protokol kesehatan yang menjadi senjata untuk memerangi virus mematikan tersebut.

