Jokowi Ungkap Alasan Lebih Dulu Evakuasi WNI di Kapal Word Dream daripada Diamond Princess

Pemerintah tengah mengupayakan jalan keluar terbaik penanganan warga negara Indonesia yang berada di dua kapal pesiar, yakni Diamond Princess di Jepang dan World Dream di perairan Indonesia. Evakuasi WNI di World Dream terlebih dahulu dilakukan mengingat lokasinya yang yang cukup dekat di perairan Indonesia. Sebanyak 188 WNI yang berada di kapal itu akan dijemput dengan KRI Dr. Suharso untuk menjalani prosedur observasi di Pulau Sebaru di gugusan Kepulauan Seribu yang sudah dipersiapkan. Adapun terkait WNI awak kapal Diamond Princess, kita sedang berdiskusi dengan pemerintah Jepang. Prosesnya tidak mudah, tapi kita berusaha menyelesaikannya secepat-cepatnya. Mengingat penyebaran virus korona di kapal itu, kita tidak boleh gegabah dan tergesa-gesa. Pemerintah mempertimbangkan 267 juta penduduk di Tanah Air yang harus dilindungi.