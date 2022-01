Jokowi Disentil Megawati Harga Minyak dan Cabai Mahal: 76 Tahun Merdeka, Masa Begitu Terus?

PIKIRAN RAKYAT - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyentil Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal harga bahan pangan yang sempat meroket pada akhir tahun 2021.

Harga bahan pangan seperti minyak, cabai, dan telur ayam melonjak pada Desember 2021 hingga awal Januari 2022.

Pada 3 Januari 2022, harga cabai rawit tertinggi mencapai Rp 120.000 per kilogram, harga minyak goreng tertinggi mencapai Rp 22.000 per kilogram, dan harga telur ayam mencapai Rp30.047 per kilogram.

Naiknya harga bahan pangan ini banyak dikeluhkan masyarakat. Megawati pun mengetahui keluhan-keluhan tersebut.

Baca Juga: Keputusan Jokowi Larang Ekspor Batu Bara Bikin China, Filipina, dan Australia Menjerit

"Saya, kan sering lihat (keluhan masyarakat). Harga cabai sekian, harga minyak sekian, harga bawang merah sekian. Aneh menurut saya," kata Megawati dalam pidatonya di acara HUT ke-49 PDIP yang disiarkan langsung di kanal Youtube PDI Perjuangan pada 10 Januari 2022.

Jokowi turut hadir di acara tersebut dan menyimak pidato Megawati dengan penuh perhatian.

Megawati mengatakan, keluhan soal melonjaknya harga bahan pangan adalah keluhan klasik yang sudah terjadi sejak dahulu.

Baca Juga: Minta Doddy Sudrajat Ganti Rugi Rp2,4 Miliar untuk Gala, Pengacara Kim Hawt: Itu Orang Ngawur

"Kok klasik amat, ya? Kita 76 tahun merdeka, lho. Masa begitu saja. Di mana, ya, salahnya?" kata Megawati.