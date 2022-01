Sri Mulyani Singgung Jokowi yang Sering Main dengan Cucu: Masa Pura-pura Sibuk Gitu

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani punya segudang kesibukan yang harus dijalaninya setiap hari.

Meski dilanda kesibukan, Sri Mulyani mengaku tetap bisa mengatur waktu agar selalu punya kesempatan menemui dan bermain dengan cucu-cucunya.

Sri Mulyani saat ini memiliki 4 cucu, masing-masing berumur 8 tahun, 5 tahun, 4 tahun, dan 2 tahun.

"Sibuk ya sibuk, tapi, kan, tetap (ada waktunya) pulang. Pak Jokowi saja main sama cucu, masak menterinya pura-pura sibuk gitu," kata Sri Mulyani, 7 Januari 2022.

Baca Juga: Nasib Handphone Vanessa Angel Terbongkar, Haji Faisal Tegaskan Tak Akan Serahkan ke Doddy Sudrajat

"Presiden saja main sama cucu masak kita gak main sama cucu," sebutnya mengimbuhkan dikutip dari kanal Youtube Deddy Corbuzier.

Sri Mulyani mengatakan, dirinya sering sengaja mengosongkan jadwal pada waktu-waktu tertentu untuk dipakai menemui cucu-cucunya.

"Tinggal bilang sama anak buah, 'Weekend ini for my cucu. No meeting.' Wah, mereka biasanya senang, sih. Jadi mereka selalu bilang, 'Kapan cucunya dikirim lagi ke tempat ibu?' Mereka juga butuh (waktu untuk keluarga)," tutur Sri Mulyani.

Baca Juga: Ketua MUI Ingatkan Jemaah Salat Jumat: Khutbah Wajib Didengar, Harus Diam Saat Khatib Naik

Presiden Jokowi selama ini sering membagikan momen kebersamaan bersama cucunya, Jan Ethes.