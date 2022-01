Indonesia Duduki Peringkat 4 Dunia Catat Cakupan Vaksinasi Covid-19 Terbanyak, Total 166,65 Juta Sasaran

PIKIRAN RAKYAT - Indonesia masuk peringkat lima besar dunia terkait cakupan vaksinasi Covid-19.

Berdasarkan data yang dirilis, Indonesia menduduki urutan ke-4 setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat

Indonesia menjadi salah satu negara yang masih terus berupaya untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity Covid-19.

Kini Indonesia telah mencatat cakupan vaksinasi Covid-19 sekira 166,65 juta sasaran, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi Sekretariat Negara pada Jumat, 7 Januari 2022.

Baca Juga: Hasil Kunjungan Komnas PA ke Rumah Gala Sky, Aduan Doddy Sudrajat Akhirnya Terbukti?

Sementara itu, pada peringkat ke-5 cakupan vaksinasi Covid-19 dunia yakni Brazil.

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menyebutkan berdasarkan Our World in Data per 4 Januari 2022, Indonesia sudah memberikan vaksin sebanyak 280 juta lebih dosis.

“Berdasarkan data Our World in Data per tanggal 4 Januari 2022, Indonesia sudah menyuntikkan vaksin Covid-19 sebanyak 283.554.361 dosis.

"Capaian ini berhasil mengantarkan Indonesia menjadi satu dari lima negara dengan cakupan vaksinasi terbanyak di dunia,” kata Menkes Budi Gunadi Sadikin, dikutip dari situs resmi Kemenkes, pada Jumat, 7 Januari 2022.

Baca Juga: Minta Polemik Haji Faisal dan Doddy Sudrajat Soal Gala Sky Diakhiri, Komnas PA: Kepentingan Anak yang Utama