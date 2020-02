Prabowo Subianto Dinilai Berkinerja Baik, Trimedya: Artinya Jokowi Tepat Menempatkan Orang

PIKIRAN RAKYAT - Hasil survei Indo Barometer menyebut Prabowo Subianto sebagai menteri berkinerja baik.

Hal tersebut ditanggapi Politisi PDI Perjuangan Trimedya Pandjaitan dengan menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil menempatkan orang di posisi terbaik.

Baca Juga: Pemerintah Uji Coba Blokir Ponsel BM Hari Ini, Berikut Cara Mengetahui IMEI Ponsel Sudah Terdaftar

Pasalnya, baik buruknya kabinet Indonesia Maju maka yang terkena dampaknya adalah Presiden Jokowi.

Karena itu dia menilai sangat wajar Presiden memilih orang yang yang terbaik untuk ditempatkan di posisi yang pas sehingga berkinerja baik.

Baca Juga: Sebut Pemerintah Pusat Miliki Kewenangan Ubah RUU Cipta Kerja, Mahfud MD: Isi Undang-undang Tidak Bisa Diganti PP

"Itu artinya Presiden Jokowi orang yang tepat menempatkan orang, 'the right man on the right place'," kata Trimedya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 17 Februari 2020.

"Kalau kabinet ini berhasil, yang punya nama adalah Presiden Jokowi bukan kabinet Prabowo. Lalu kalau kabinet ini kerjanya tidak bagus, yang (namanya) jelek adalah Presiden Jokowi," ujarnya.

Baca Juga: Gedung Sate Berusia 100 Tahun, Ridwan Kamil Jadikan Wisata Sejarah dan Buka Aula untuk Publik