Rumah Ambruk, Satu Orang Terluka di Cipedes Kota Tasikmalaya

PIKIRAN RAKYAT - Hujan lebat yang mengguyur Kota - Hujan lebat yang mengguyur Kota Tasikmalaya membuat sebagian dinding dan atap sebuah rumah ambruk , pada Rabu 12 Februari 2020.

Rumah yang ambruk tersebut berada di ‎Kampung Buninagara 2, RT 02 RW 15, Kelurahan Nagarasari Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya . Seorang warga pun terluka dalam kejadian tersebut.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tasikmalaya Ucu Anwar menuturkan, rumah yang rusak tersebut milik warga bernama Hendi, 35 tahun.

"Sebagian dinding kamar dan atap ambruk. Korban mengungsi ke rumah saudaranya," ucap Ucu dalam keterangan tertulisnya, Rabu 12 Februari 2020 malam.

Kejadian tersebut terjadi selepas Magrib. Selain akibat hujan dan guyuran angin, rumah itu ambruk karena longsor tembok rumah warga lain di atasnya.

Material tembok menimpa kediaman Hendi. ‎ Seorang penghuni rumah bernama Rachmi Nurhasanah, 12 tahun mengalami luka dalam peristiwa tersebut.

Korban yang terluka di bagian kaki, tangan dan kepala itu merupakan keponakan Hendi‎.

"Upaya yang telah dilakukan korban dibawa ke Puskesmas terdekat," ujar Ucu. Petugas juga memberikan bantuan kebutuhan dasar dan terpal.

Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman serta Dandim 0612 Tasikmalaya Letkol Inf Imam Wicaksana‎ turut menjenguk korban rumah ambruk tersebut.

Tak hanya rumah ambruk , cuaca ekstrim juga berdampak tiga pohon tumbang di hari yang sama.

Peristiwa itu terjadi di‎ Jalan Wijaya Praja No 64, Kelurahan Sambongpari, Kecamatan Mangkubumi‎, Jalan Sambonjaya No 29, Keluraha Sambongpari, Kecamatan Mangkubumi dan di‎ Jalan RE Martadinata No 334, Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang.

Petugas pun terus meningkatkan kewaspadaanya. Hingga Rabu 12 Februari 2020 malam hujan masih mengguyur Kota Tasikmalaya

"Melakukan pemantauan & monitoring 10 Kecamatan & 69 Kelurahan melalui komunikasi radio, whatsApp grup, dan call center," ujar Ucu.

Seperti diketahui, potensi bencana di Kota Tasikmalaya pada Februari 2020 masih didominasi oleh bencana hidrometeorologi, yakni tingginya intensitas hujan akan disertai angin dan sambaran petir.