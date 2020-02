Berpenghasilan Rp 8 Juta Per Bulan Termasuk Miskin, DPR: Bangsa Kita Kaya tapi Ada Ketimpangan

PIKIRAN RAKYAT - Anggota DPR RI, Hj. Nevi Zuairina menyatakan, bila mengaca pada Amerika Serikat (AS), maka orang yang disebut miskin di AS adalah yang penghasilan per tahunnya hanya 11.139 dolar AS atau sebesar Rp 96,7 juta atau Rp 8,05 juta per bulan.

Sedangkan di Indonesia batas kemiskinan adalah dua Dollar AS atau Rp 27.000 per hari atau Rp 810.000 per bulannya.

"Indonesia kaya dengan sumber daya alam termasuk untuk energinya sehingga seharusnya biaya energi juga murah," kata Nevi saat dihubungi, Senin 10 Februari 2020.

Dia meminta secara khusus agar ketahanan energi prioritas arah kebijakannya pada energi baru terbarukan dan penguasaan sumber energi oleh negara bukan negara asing.

"Seharusnya bangsa kita tidak semestinya miskin bila pengelolaan sumberdaya alam kita terutama energi dan pangan mampu dikelola dengan baik.

Indonesia terjadi ketimpangan yang sangat besar dengan sebab adanya konsentrasi aset nasional yang tidak baik," ujarnya.

Legislator asal Sumatera Barat II ini menyoroti, alam Indonesia yang begitu kaya dengan sumber mineral, bahan tambang dan sumber minyak bumi, hingga saat ini belum memiliki ketahanan dan kedaulatan energi nasional.