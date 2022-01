Pemerintah Siap Luncurkan Program Vaksinasi Booster, Target Budi Gunadi Bisa Rampung 10 Januari 2022

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) tengah melakukan riset takaran dosis vaksin booster.

Dalam keterangan persnya pada Senin, 3 Januari 2022, Budi Gunadi berharap riset terhadap dosis booster atau suntikan dosis ketiga vaksin Covid-19 itu dapat rampung pada 10 Januari mendatang.

"Sekarang Indonesian Technical Advisory Group on immunization (ITAGI) sedang melakukan riset. Mudah-mudahan bisa selesai di tanggal 10 Januari 2022," kata Budi Gunadi Sadikin.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan bahwa pemberian vaksin booster akan bergulir pada 12 Januari 2022.

Menurut Budi, membutuhkan sekira 230 juta dosis vaksin Covid-19 untuk kebutuhan vaksinasi booster masyarakat Indonesia. Jumlah tersebut menyasar pada 21 juta jiwa masyarakat.

Sekira 113 juta dosis vaksin booster kini telah tersedia dan siap digunakan.

Vaksin yang diberikan kepada masyarakat bisa vaksin yang berbeda atau sama dengan suntikan dosis kedua.

"Yang menarik adalah Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat (Centers for Disease Control and Prevention/CDC) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Food and Drug Administrastion/FDA) Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan untuk Moderna itu bossternya half dose karena ada isu kerasnya Moderna atau efek Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI)," ucapnya.

