Pikiran Rakyat Raih Penghargaan IPMA 2020

PIKIRAN RAKYAT - Harian Umum Pikiran Rakyat meraih penghargaan Silver Winner untuk kategori The Best of Java Newspaper IPMA 2020 pada acara Malam Penganugerahan SPS yang digelar Serikat Perusahaan Pers (SPS) di Hotel Mercure Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat 7 Februari 2020.

Penghargaan diberikan Ketua Harian Serikat Perusahaan Pers (SPS) Januar P. Ruswita kepada Pemimpin Redaksi Pikiran Rakyat Firman Rahmat. Sejumlah media massa (suratkabar) lainnya di Pulau Jawa juga mendapat penghargaan serupa. Penghargaan diberikan untuk PR cover PR edisi tanggal 24 Oktober 2019.

Dalam acara yang bertajuk Kreasi yang Menginspirasi Negeri ini selain penghargaan kategori Indonesia Print Media Awards (IPMA) 2020, juga diumumkan penghargaan untuk Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA) 2020, Indonesia Young Readers Awards (IYRA) 2020, dan Indonesia Student Print Media Awards (ISPRIMA) 2020.

Baca Juga: Berteduh di Warung, 7 Orang Tersambar Petir di Majalengka dan Satu di antaranya Terpental hingga Tewas

Menurut juri, tahun ini kriteria penilaian ditambah dengan pertimbangan konten selain sampul muka (cover). Dikatakan, koran-koran yang sebelumnya tampil cenderung monoton, mulai berani menyajikan tampilan maupun konten yang beragam dan mendalam. Khusus untuk segi tampilan, mulai terlihat sentuhan-sentuhan aktraktif dan estetis. Antara lain menampilkan gambar dan infografis yang menarik. Dengan demikian memberikan angin segar bagi industri pers khususnya media cetak.

“Melihat banyaknya suratkabar dari seluruh tanah air yang ikut serta dalam penilaian IPMA Award 2020, kita optimistis media print masih memiliki harapan untuk terus tumbuhan dan berkembang. Namun disadari bahwa munculnya media-media baru, merupakan tantangan yang harus dihadapi dan disikapi oleh media cetak,” kata Januar P Ruswita. Sementara Firman Rahmat mengatakan, hal ini merupakan hasil kolaborasi seluruh unsur di bagian redaksi. Diharapkan penghargaan ini lebih memacu untuk meningkatkan kualitas, tidak hanya tampilan tapi juga konten. Juga diharapkan mampu memnuhi harapan pembaca.

Sekretaris Jenderal SPS Asmono Wikan menyatakan apa yang dilakukan SPS sejak 2010 dengan menyelenggarakan kompetisi dan penghargaan sampul muka media cetak komersial, media cetak internal, rubrik anak muda media cetak komersial, dan pers mahasiswa relevan dengan gagasan jurnalisme berkualitas.

"Dari tahun ke tahun para penerbit pers, pers mahasiswa, dan korporasi saling berjibaku mewujudkan pencapaian terbaik di bidang desain sampul muka media. Semuanya untuk merebut perhatian pembaca," katanya.

***