Cara Anies Baswedan Jawab Kritikan: I'm Not Asking You to Like Me

PIKIRAN RAKYAT - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyebutkan pada dasarnya seorang pemimpin mencintai yang dipimpinnya dan termasuk yang dikerjakannya.

Ketika seorang pemimpin itu mencintai sesuatu, maka menurut Anies Baswedan mereka akan mengerjakan banyak hal, karena kata 'cinta' itu adalah kata kerja.

Anies Baswedan menuturkan, sebagai seorang pemimpin, dirinya telah mengerjakan banyak hal yang bertujuan untuk melindungi sesama.

Ibaratnya kata Anies Baswedan, bangun tidur pun yang dilihat catatan apa yang harus ia kerjakan.

Hanya kata dia, tidak dapat dipungkiri dalam kondisi seperti itu, masih banyak yang mengungkapkan dengan kata-kata, gambar, ataupun visual yang bisa jadi tidak bikin nyaman.

"Tapi saya dari awal, saya sering mengatakan, i'm not asking you to like me, i'm asking you to help Jakarta," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui saluran Youtube pribadinya, Minggu, 2 Januari 2022.

Dia berkata, dirinya sebagai seorang pemimpin di Jakarta tidak meminta publik untuk menyukai dirinya, tapi yang ia inginkan adalah bagaimana masyarakat bisa bersama-sama membantu dirinya membangun ibu kota.

