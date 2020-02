Penyidik KPK Novel Baswedan Dapat Penghargaan Internasional

PIKIRAN RAKYAT - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan mendapatkan penghargaan antikorupsi internasional 2020 dari Perdana International Anti-Corruption Champion Foundation (PIACCF), Malaysia.

Organisasi tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mendukung pegawai lembaga antikorupsi yang menjadi target atau yang terancam jiwa, keselamatan, atau kehormatannya, karena memiliki komitmen dalam penyidikan dan pemberantasan korupsi.

Tujuan pembentukan dana ini juga untuk memperkuat dukungan kolektif internasional kepada praktisi anti korupsi untuk memitigasi ancaman dan intimidasi dengan memberikan bantuan dan dukungan lain.

"Novel Baswedan dianggap sebagai sosok yang tepat menerima penghargaan ini karena pada 11 April 2017 mendapatkan serangan berupa penyiraman air keras oleh orang yang tak dikenal sepulangnya dari ibadah salat Subuh. Akibatnya, hingga kini dua matanya tak bisa melihat dengan normal. Ditambah lagi, otak intelektual yang mendalangi penyerangan terhadap Novel Baswedan belum juga diketahui," ucap Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Penindakan Ali Fikri, Selasa 4 Februari 2020.

Ali mengatakan, untuk menerima penghargaan ini secara langsung, Novel Baswedan mendapat undangan dalam rangkaian acara Upacara Peluncuran PIACCF pada Selasa, 11 Februari 2020 mendatang di Malaysia. Perdana Menteri Malaysia akan menjadi tuan rumah dalam acara ini.

"Penyerangan terhadap Novel Baswedan memang telah menjadi perhatian dunia internasional. Pertama, Amnesty International memaparkan penyerangan ini di Kongres Amerika Serikat pada Kamis, 25 Juli 2019," tuturnya.

Ali menuturkan, Manajer Advokasi Asia Pasifik Amnesty International Francisco Bencosme pernah memaparkan penyerangan terhadap Novel Baswedan dalam forum "Human Rights in Southeast Asia: A Regional Outlook" yang diselenggarakan di Subkomite Asia, Pasifik, dan Non-proliferasi Komite Hubungan Luar Negeri Dewan Perwakilan AS.