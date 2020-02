Singgung Impor Solar di Hadapan Wamen BUMN, Andre Rosaeda: Masa Swasta dan Asing Dapat Hak Impor

View this post on Instagram

Dalam raker dengan Wamen BUMN, dan direksi PLN, Pertamina, dan PGN, pertama saya meminta jangan ada komisaris rasa dirut. Agar dirut perannya tetap sebagai juru bicara terkait kebijakan. Yang kedua terkait impor HSD/solar, kenapa perusahaan swasta dan asing mendapat hak impor, tetapi perusahaan dalam negeri (BUMN) tidak. Yang ketiga terkait subsidi LPG/Elpiji 3kg, saya meminta di panja BUMN dan Energi harus dibahas solusi agar masyarakat dapat menikmati gas LPG 3kg. Dan hal-hal strategis harusnya di kelola oleh BUMN, atau anak perusahaannya, bukan dikelola oleh asing. #AndreRosiade #Gerindra