Kemenkes Siapkan 100 Rumah Sakit Rujukan Antisipasi Penyebaran Virus Corona

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto memastikan pihaknya telah melakukan sejumlah antisipasi terkait penyebaran virus corona yang berasal dari Wuhan, Tiongkok yang marak beberapa waktu terakhir. Hal ini disampaikan Terawan dalam rapat kerja bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat di kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin 3 Februari 2020.



Salah satu langkah yang sudah dilakukan pihaknya saat ini adalah menyiapkan 100 rumah sakit yang telah berpengalaman sebagai rumah sakit rujukan virus flu burung di sejumlah wilayah di Indonesia.

Jika merujuk pada pernyataan itu maka rumah sakit rujukan di Jawa Barat di antaranya adalah RSUP Hasan Sadikin Bandung.

Baca Juga: Selalu Temani Nikita Mirzani saat Susah dan Senang, Fitri Salhuteru: Niki Kuat Banget, Lebih dari Saya



“Rumah sakit rujukan tersebut nantinya akan ditugaskan untuk melaksanakan Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), terhadap kemungkinan masuknya penyakit emerging atau PHEIC ke wilayah RI,” ucap Terawan.



Sebanyak 100 rumah sakit yang masuk ke rujukan infeksi emerging terbagi menjadi tiga kategori yakni kelas A sebanyak 20 rumah sakit, kelas B sebanyak 52 rumah sakit, dan kelas C sebanyak 28 rumah sakit.

Selain itu di Indonesia saat ini sudah ada 14 rumah sakit rujukan nasional, 20 rumah sakit rujukan provinsi, dan 110 rumah sakit rujukan regional yang dinilai sudah punya kesiapan.

Baca Juga: Kisah Dokter Tiongkok yang Tangani Virus Corona, Rela Gelar Pernikahan 10 Menit demi Bisa Kembali Rawat Pasien



“Pemerintah juga menyiapkan rumah sakit yang dekat dari point of entry, atau pintu masuk penerbangan langsung dari Tiongkok ke Indonesia yakni Jakarta, Denpasar dan Manado,” ucap dia.



Menurut data dari hasil raker DPR RI, seluruh rumah sakit yang masuk dalam daftar rujukan telah menyiapkan berbagai alat kesiapan. Salah satunya RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Saat ini, RSPAD telah mempersiapkan sarana berupa ruangan isolasi bertekanan negatif, dua ruang ICU, dua ruang IMCU, hingga peralatan lengkap kedokteran.

Selain itu, RSPAD juga telah menyiapkan sebanyak 250 tenaga medis yang terdiri dari dokter spesialis paru-paru, analis laboratorium, serta perawat.

Baca Juga: Meski Upah Murah, Ibu-ibu di Majalengka Rela Membuat Tambang Demi Sekolahkan Anak



Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) RI Nomor 59 tahun 2016, seluruh biaya pengobatan pasien terjangkit akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa pembebasan biaya tersebut hanya berlaku untuk pasien yang dirawat di rumah sakit rujukan saja.



Saat ini pihaknya juga mengidentifikasi 19 daerah berisiko yang memiliki akses langsung dari dan ke Tiongkok baik melalui darat laut dan udara. Meski terbilang rawan, pihaknya menggandeng sejumlah stakeholder lain dalam melakukan langkah dalam mencegah akses pintu masuk penyebaran virus Corona.



"Upaya deteksi dini yang saat ini adalah upaya cegah tangkal di pintu masuk negara. Tersedia dan berfungsinya sudah dilakukan pengecegahan dengan 195 thermal scanner di 135 pintu masuk negara," ujarnya.

Baca Juga: Mahasiswa Asal Banten Terjebak di Wuhan, Nenek Arlisah: Kok Cucu Ibu Belum Dipulangkan?



Ia mengatakan pemerintah tidak hanya melakukan persiapan cegah-tangkal di jalur darat, laut dan udara semata. Namun, persiapan logistik untuk mencegah masuknya virus Corona juga dilakukan, di antaranya penyediaan thermal scanner, masker n-95, hingga APD.



Terawan juga memastikan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap 34 orang yang diduga terjangkit virus corona hingga Minggu 2 Februari 2020. Menurut dia, seluruh suspect itu telah dinyatakan negatif dari Corona.



"Mendapatkan hasil 34 negatif, di mana di antara 34 sampel diuji terdiri dari 27 WNI dan 7 warga negara asing," kata Terawan.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Sepanjang Februari, Aries akan Menempuh Perjalanan yang Panjang



Terawan menjelaskan bahwa pemeriksaan itu dilakukan secara langsung di laboratorium Kemenkes. Laboratorium itu, kata dia, telah terakreditasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Selain itu, laboratorium ini juga dilengkapi dengan pedoman penanganan virus corona dari WHO sejak akhir tahun lalu.



"Seperti kita ketahui bahwa Puslitbang Biomedis Balitbangkes merupakan sebuah laboratoruim BSL 3 yang terakreditasi oleh WHO dan juga kit-kit (pedoman penanganan) untuk virus ini kita sudah punya sejak Desember 2019," kata Terawan.***