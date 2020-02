WHO: Kematian Pertama akibat Wabah Virus Corona di Luar Tiongkok Terjadi di Filipina

PIKIRAN RAKYAT - Wabah virus corona telah menjadi darurat kesehatan dunia seperti yang dinyatakan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) pada Kamis 30 Januari 2020.

Di Tiongkok ribuan warga terjangkit dan ratusan warga lain meninggal akibat wabah virus corona ini.

Dengan cepat tanggap Tiongkok mengisolasi Wuhan yang menjadi lokasi pertama ditemukannya kasus corona pada Desember silam.

Meski sudah menyebabkan kematian pada ratusan warga Tiongkok, sebelumnya belum dilaporkan kematian akibat virus corona di luar Tiongkok.

Hingga WHO melaporkan kasus kematian pertama akibat virus corona tipe baru (2019-nCov) di luar Tiongkok pada Sabtu 2 Februari 2020.

Berdasarkan laporan resmi WHO terkait situasi novel coronavirus (2019-nCoV) per 2 Februari 2020, kasus kematian pertama di luar Tiongkok itu terjadi di Filipina.

Pasien di Filipina yang meninggal tersebut dinyatakan positif virus corona usai melakukan kontak dekat dengan pasien yang pertama positif di Filipina.

