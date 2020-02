Soal Evakuasi WNI dari Wuhan, Jokowi: Misi Penjemputan Ini adalah Misi yang Sangat Mulia

View this post on Instagram

Selamat malam. Saat ini, tim dari Tanah Air dalam perjalanan ke Tiongkok untuk menjemput warga negara Indonesia di Provinsi Hubei. Mereka yang berada di beberapa lokasi di provinsi itu sudah bergerak menuju titik penjemputan, seperti dari kota Enshi yang jaraknya adalah 542 kilometer, Jingzhou, Huangshi, Xianning, dan dari lima lokasi di Wuhan. Jumlah WNI kita yang akan kembali dengan tim penjemput adalah 250 orang, terdiri dari 245 warga dan lima tim pendahulu yang ke sana untuk mempersiapkan protokol kesehatan. Alhamdulillah, saudara-saudara kita tetap sehat dan mereka senang akan kembali ke tanah air. Sebelum kembali ke Tanah Air nanti, serangkaian pemeriksaan kesehatan akan dilakukan sekali lagi untuk memastikan mereka dalam kondisi sehat. Begitu pun setiba di Indonesia, mereka akan menjalani proses sesuai protokol kesehatan, sebelum mereka kembali ke keluarga. Misi penjemputan ini adalah misi yang sangat mulia, yang akan dijalankan dengan penuh kedisiplinan. Dalam pesawat penjemput ini, kita juga mengirimkan berbagai peralatan untuk pemerintah Tiongkok melalui Hubei Charity Foundation, seperti masker dan surgical unit. Mohon doa seluruh rakyat Indonesia, untuk tim penjemput, untuk warga negara kita, dan untuk Indonesia.