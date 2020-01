Dubes Amerika Serikat Pamit dan Menitipkan Hubungan Baik AS-Indonesia Kepada Mendagri Tito Karnavian

PIKIRAN RAKYAT - Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia HE Joseph R. Donovan Jr melakukan kunjungan resmi ke kantor Mendagri M. Tito Karnavian, Rabu 29 Januari 2020.



Didampingi oleh Wakil Dubes AS, Heather C Variava, Director DRG-USAID, Walter L Doetsch dan Atase Politik Kedubes AS Lorenzo B. New serta sejumlah pejabat Kedutaan Besar AS di Jakarta, Dubes Joseph berpamitan ke Mendagri Tito. Setelah bertugas selama 3 tahun lebih di Indonesia sejak 2017 sang Dubes akan kembali ke Washington DC bulan depan.



Dubes Joseph sangat mengapresiasi peran dan dukungan Mendagri Tito Karnavian di dalam mempererat kerjasama AS dan Indonesia selama ia bertugas di Indonesia. Kerjasama itu utamanya dalam bidang keamanan, pengembangan demokrasi dan kerjasama bidang pembangunan.

Bahkan dengan posisi baru sebagai Mendagri, Dubes AS Joseph R.D mengharapkan dukungan Mendagri Tito untuk tetap memelihara hubungan kerjasama bilateral yang makin baik antar kedua negara di berbagai bidang.



Dalam kesempatan itu juga Dubes Joseph memperkenalkan Direktur USAID, lembaga kerjasama international milik pemerintah AS, Walter L Doetsch yang akan mengembangkan program peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dalam kaitannya dengan desentralisasi dan otonomi daerah, yang menurut rencana akan dilaksanakan tahun 2021 mendatang.



Kedua tokoh ini sudah lama saling mengenal khususnya saat Mendagri Tito menjabat sebagai Kapolri dan sudat erat mengembangkan kerjasama di bidang program kontraterorisme dan peningkatan keamanan di kawasan Asean.

Dubes Joseph memandang Mendagri Tito sebagai tokoh yang sangat bersahabat, bijak dan cakap di dalam kepemimpinanan khususnya selama Tito menjabat sebagai Kapolri.



Dubes AS itu juga sangat mengapresiasi proses demokrasi di Indonesia, seperti Pemilu yang berlangsung aman, damai dan semakin nyata berorientasi kepada pluralisme. Dia juga memuji langkah-langkah Presiden Jokowi di dalam memperbaiki iklim investasi secara terus menerus.



Mendagri sangat berterima kasih atas keramahan, sifat bersahabat yang ditunjukkan oleh Dubes Joseph selama bertugas di Indonesia. Mendagri Tito merasa kehilangan sahabat Dubes Joseph karena kedua tokoh ini memiliki hobi yang sama, yaitu menyelam (diving) di berbagai wilayah Timur Indonesia.

Mendagri juga menerima tawaran program kerjasama pembangunan di bidang pengembangan kapasitas pemerintahan daerah yang akan dilaksanakan USAID tahun depan.



Mendagri menerangkan bahwa salah satu tugas pokok Kemendagri adalah bidang pengawasan Pemerintah Daerah. Khusus di dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Mendagri juga berharap agar benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.



"Saya ingin kemampuan teknis penganggaran, perencanaan yang baik serta penyederhanaan birokrasi dan regulasi yang sejalan dengan visi-misi Presiden Jokowi, dapat dikembangkan lewat kerjasama bilateral kedua negara melalui program USAID," kata Tito.



Pada kesempatan pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu, Mendagri didampingi oleh Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar, Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Nelson Simanjuntak dan Staf Khusus Mendagri Kastorius Sinaga. Pada kesempatan tersebut Mendagri memberikan cindera mata kepada Dubes Joseph.***