Ngopi Bareng Presiden PKS Bahas Natuna, Susi Pudjiastuti Singgung Politisi Banyak Bikin Masalah

PIKIRAN RAKYAT - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menilai politisi Indonesia memiliki peran yang sangat penting untuk mengatasi masalah perairan Natuna di Kepulauan Riau.

Menurut Susi untuk menjaga keberlanjutan Natuna harus ada komitmen yang kuat dari para politisi.

Susi menyampaikan pengalamannya saat bergabung dalam pemerintahan Jokowi di Kabinet Kerja 2014-2019 telah membuat bebrapa peraturan untuk mencegah eksploitasi ikan secara tidak resmi dan kegiatan transhipment atau alih muatan.

Dia menyebut pengalamannya selama lima tahun tersebut banyak melihat politisi yang membuat masalah. Politisi seharusnya menjadi negarawan yang peduli bagi rakyatnya.

Pernyataan ini disampaikan Susi Pudjiatuti di acara Ngopi Bareng Presiden PKS bertajuk "Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan" di Gedung DPP PKS Jakarta Selatan, Senin 20 Januari 2020.

"Dengan peraturan yang kita buat, tidak ada transhipment, illegal fishing, tindakan selama lima tahun kemarin, itu tuna di banda sudah besar-besar sekali dan akhirnya satu tuna di antara enam tuna di dunia yang dimakan dari Indonesia. Tapi to believe, to continue sustaining ya harus ada komitmen bersama untuk menangani Natuna terutama politisi," kata Susi.

