Tolak "Cilaka", Buruh: Banyak Kerugian yang Kami Terima

PIKIRAN RAKYAT - Wacana pemerintah menerbitkan Undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ditolak buruh. Penolakan mereka salah satunya disampaikan melalui aksi yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Senin 20 Januari 2020.

Memadati ruas jalan Gatot Subroto, buruh yang berjumlah sekira ratusan ini menyebut ada enam alasan kenapa mereka menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja atau yang mereka sebut sebagai 'Cilaka'.



Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan yang pertama, Omnibus Law itu dalam praktiknya dikhawatirkan akan menghilangkan upah minimum bagi buruh. Pengenalan upah per jam akan mengakibatkan upah minimum bakal terdegredasi bahkan hilang. Buruh akan dihitung per jam dalam jam kerjanya.

Baca Juga: Setelah Kelahiran Putra Pertama, Pangeran Harry Mulai Menjauh dari Teman-Teman Lamanya



"Kalau dia bekerja dalam satu bukan hanya 2 minggu, maka dapat dipastikan upahnya hanya sepertiga atau paling tinggi setengah dari nilai upah minimum yang berlaku di satu daerah tertentu," kata Iqbal.



Selanjutnya, ia mengkhawatirkan RUU ini akan mengakibatkan hilangnya pesangon, membebaskan buruh kontrak serta alih daya (outsoursing), mempermudah masuknya tenaga kerja asing, dan menghilangkan jaminan sosial, dan menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.



"Melalui kesempatan ini kami meminta DPR untuk membatalkan Omnibus law cipta lapangan kerja. Khususnya keterkaitannya dengan ketenagakerjaan, karena membuat masa depan pekerja, calon pekerja yang akan memasuki dunia kerja tanpa perlindungan," kata dia.

Baca Juga: Blanko KTP Ludes dalam Sepekan Akibat Tak Sebanding dengan Tingkat Kebutuhan



Meski demikian, Said setuju dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi yaitu mengundang investasi sehingga terbuka lapangan kerja. Namun pihaknya tidak setuju ketika investasi masuk, tidak ada perlindungan bagi kaum buruh.



Sementara terkait BPJS kesehatan, dia menilai seharusnya pemerintah mempertimbangkan lebih dahulu sebelum menaikkan iurannya. Ia mengatakan pihaknya akan menggelar demo yang lebih besar jika tuntutan membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak dilaksanakan.



"Tentang BPJS kelas 3, kami hanya satu, sudah ada komitmen dengan DPR. Kenapa itu dibohongi, harusnya kelas 3 tidak naik," kata Said.***