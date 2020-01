Hendak Rumuskan Kode Etik, Dewas KPK Minta Bantuan Lembaga PBB UNODC

PIKIRAN RAKYAT - Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberatasan Korupsi (Dewas KPK), Tumpak Hatarongan Panggabean, katakan bahwa Lima Dewas KPK meminta masukan lembaga PBB, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam penguatan organisasi antikorupsi seperti KPK.

Salah satunya, perumusan kode etik organisasi yang menjadi salah satu tugas Dewas KPK.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi KPK, hal itu disampaikannya dalam pertemuan yang digelar Selasa, 14 Januari 2020, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta.

Dalam kesempatan itu, dihadiri lima Dewas KPK, yakni yakni Tumpak Hatarongan Panggabean, Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Syamsudin Haris, dan Harjono, serta Country Manager Indonesia and Liaison to ASEAN Collie F Brown dan Programme Coordinator for Anticorruption Dwi Siska Susanti.

Brown pun berjanji bahwa pihak UNODC akan senantiasa bersedia untuk memberikan dukungan dan memberikan masukan mengenai kode etik.

“Dalam UNCAC (United Nations Convention against Corruption), banyak kode etik yang bisa dijadikan contoh karena kode etiknya berstandar tinggi dan bisa digunakan oleh lembaga lain selain lembaga antikorupsi,” ujar Brown.

Pasalnya saat ini KPK mesih menggunakan kode atik untuk pegawai dan pimpinan saja.