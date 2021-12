Update Harga Kebutuhan Pokok Jelang Tahun Baru 2022, Cabe Rawit Merah Naik Drastis

PIKIRAN RAKYAT - Menjelang akhir tahun 2021, sejumlah harga barang kebutuhan pokok nasional mengalami kenaikan.

Bila dibandingkan dengan tanggal 1 Desember 2021, per 24 Desember 2021, sebagaimana dilaporkan Kementerian Perdagangan, harga barang kebutuhan pokok nasional seperti daging ayam ras mengalami kenaikan sebesar 3,75 persen dari semula Rp36.000 per kg menjadi Rp28.600, telur ayam ras naik 12,16 persen dari Rp25.500 per kg menjadi Rp28.600.

Selain itu, cabe merah besar naik 22,89 persen dari Rp40.200 per kg menjadi Rp49.400, cabe merah keriting naik dari Rp41.500 per kg menjadi Rp51.300, cabe rawit merah naik sebesar 86,25 persen yakni dari Rp50.900 per kg menjadi Rp94.800.

Sementara itu, bawang merah naik sebanyak 12,30 persen dari Rp25.200 menjadi Rp28.300, bawang putih honan naik sebesar 1,81 persen, minyak goreng curah naik 1,71 persen per liter dari Rp17.500 menjadi Rp17.800, minyak goreng kemasan sederhana naik 2,79 persen dari Rp17.900 menjadi Rp18.400, daging sapi paha belakang naik sebesar 0,40 persen dari Rp125.800 menjadi Rp126.300.

Adapun harga barang kebutuhan pokok di Jawa Barat antara 1 Desember 2021 dan 24 Desember 2021, terdapat kenaikan dan penurunan pada beberapa barang.

Dilaporkan, minyak goreng curah mengalami kenaikan sebesar 1,69 persen dari Rp17.700 per liter menjadi Rp18.000, minyak goreng kemasan sederhana naik 8,97 persen dari Rp15.600 per liter menjadi Rp17.000.

Selain itu, tepung terigu mengalami kenaikan 3,45 persen, yakni dari Rp8.700 per kg menjadi Rp9.000, daging sapi paha belakang naik 0,56 persen dari Rp125.400 per kg menjadi Rp126.100, daging ayam tas mengalami kenaikan 7,62 persen, yakni dari Rp34.100 menjadi Rp36.700.

