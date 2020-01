Peraturan Turunan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mendesak Segera Dikeluarkan

PIKIRAN RAKYAT - Peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 / 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) mendesak untuk dikeluarkan. Turunnya peraturan turunan ini diharapkan bisa memperkuat upaya perlindungan pekerja migran, mulai dari sebelum keberangkatan, saat bekerja dan juga setelah kembali ke Indonesia.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, disahkannya peraturan turunan dari UU tersebut sangat penting dalam upaya perlindungan kepada para pekerja migran.

Turunnya peraturan turunan ini juga diharapkan bisa memperkuat Kesepakatan Perlindungan Pekerja Migran ASEAN atau ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina, pada 2017 lalu.

Baca Juga: Presiden Jokowi Ajak Jepang Kembangkan Natuna

“Dengan menandatangani ASEAN Consensus, pemerintah perlu mengimplementasikan nilai-nilai yang menjadi poin penting dalam kesepatan ini ke dalam UU PPMI. Contohnya saja soal penguatan kapasitas pekerja, lalu mengenai penyederhanaan proses pendaftaran dan keberangkatan para pekerja migran ke negara tujuan juga hak dari keluarga pekerja migran” ujar Pingkan, dalam keterangan tertulisnya, yang "PR" terima, Kamis 9 Januari 2020.

Poin penting lainnya juga perlu diintegrasikan ke dalam UU PPMI adalah mengenai hak-hak pekerja migran. Hak pekerja migran yang diatur dalam ASEAN Consensus adalah mengenai hak wajib memegang paspor, hak mendapatkan perlakukan dan penghasilan yang adil di lingkungan kerja, hak untuk berkomunikasi dan freedom of movement, hak untuk berpartisipasi pada asosiasi maupun serikat pekerja di negara penerima, hak untuk mengajukan kasus apabila terjadi pelanggaran kontrak kerja serta hak untuk menerima kunjungan dari keluarga.

Pemerintah juga memiliki komitmen internasional dalam Global Compact for Migration yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada akhir tahun 2018 silam. Menurut Pingkan, masih diperlukan peraturan turunan yang lebih teknis untuk dapat mengawal praktik di lapangan.

Baca Juga: Terima Kunjungan Motegi Toshimitsu, Presiden Jokowi: Selamat atas Tugas Baru

Beberapa di antaranya menyangkut proses pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan PMI, sistem pengiriman, pengawasan dan juga perlindungan pekerja migran di negara tujuan. Dengan adanya pembenahan regulasi, diharapkan para CPMI maupun PMI yang akan bekerja di luar negeri akan menempuh tahapan yang legal.