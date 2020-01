Tiongkok Bersikeras Tak Langgar Hukum Internasional, Pemerintah Indonesia Tegas Menolak

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Indonesia terus berupaya mempertegas posisinya perihal prinsip kedaulatan di perairan Indonesia.

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengatakan tindakan klaim sepihak yang dilakukan oleh negara asing terhadap wilayah kedaulatan Indonesia harus berdasarkan hukum internasional.

Termasuk Tiongkok yang melakukan klaim sepihak atas Natuna harus mematuhi pertauran United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Baca Juga: Jokowi Minta Seluruh Pemangku Kepentingan Bersinergi Selesaikan Masalah Banjir

"Indonesia akan terus menolak klaim yang tidak diakui oleh hukum internasional," kata Retno Marsudi, di Kemenlu, 8 Januari 2020, dalam rilis Sekretariat Kabinet yang dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com.

Retno menyampaikan, isu kedaulatan dan integritas teritori merupakan hal yang tidak dapat ditawar sama sekali.

Wilayah teritori Indonesia tidak dapat ditawar asing kapanpun dan dimanapun.

Baca Juga: Manfaat Scrub Tepung Gram untuk Menghilangkan Noda Hitam Pada Kulit Tangan

Dikatakannya, Indonesia akan terus melakukan upaya perlawanan terhadap negara asing yang mendukung gerakan separatisme di Indonesia.