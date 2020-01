Pasca Banjir, Anies Baswedan Berikan Status Terkini Kondisi Listrik di Jakarta

PIKIRAN RAKYAT – Hujan dengan intensitas tinggi yang melanda di sejumlah wilayah di Indonesia sejak Rabu, 1 Januari 2020 menyebabkan bencana banjir di beberapa daerah, khususnya di DKI Jakarta.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terdapat 63 titik yang dilanda banjir di DKI Jakarta.

Adapun rincian titik yang dilanda banjir meliputi Jakarta Barat 7 titik, Jakarta Pusat 2 titik, Jakarta Selatan 39 titik, Jakarta Timur 13 titik, dan Jakarta Utara 2 titik.

Bahkan beberapa fasilitas transportasi umum seperti pool Blue Bird dan Bandara Halim Perdanakusuma turut terendam banjir.

Bencana banjir ini pun mengakibatkan kerugian ekonomi.

Menurut Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, kerugian yang ditaksir Indonesia akibat bencana banjir tersebut mencapai Rp 10 triliun lebih.

“Berbeda dengan 2007, kali ini banjir diperkirakan mencapai Rp 10 triliun lebih," ujarnya.

Dalam keterangannya, Bhima menyebut kerusakan yang diakibatkan oleh banjir meliputi beberapa sektor.