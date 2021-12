Meski Terkendali, Pemerintah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 karena Omicron

PIKIRAN RAKYAT - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, meski kasus Covid-19 di Indonesia terkendali, pemerintah bakal terus memantau perkembangannya.

Dikatakan oleh Luhut Pandjaitan, pemerintah akan mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus karena varian Omicron.

“Meski kasus terkendali pada tingkat rendah, pemerintah akan terus memantau secara ketat perkembangan kasus, terutama mengantisipasi lonjakan kasus karena varian Omicron,” ucap Luhut Pandjaitan, 20 Desember 2021, dalam Keterangan Pers Menteri terkait evaluasi PPKM yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Luhut Pandjaitan menuturkan, pemerintah bakal tetap menggunakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis level dalam pengetatan kegiatan masyarakat.

“Pemerintah tetap menggunakan PPKM berbasis level sebagai basis pengetatan kegiatan masyarakat,” katanya menegaskan.

Kendati demikian, dikatakan olehnya pemerintah telah melakukan pelbagai langkah dalam menghadapi kasus Covid-19.

“Kami sudah melakukan kontijensi tindakan-tindakan darurat manakala hal-hal sebagai berikut terjadi,” kata dia.

“Kami menggunakan threshold 10 kasus per juta penduduk per hari atau setara dengan 2.700 kasus per hari,” tuturnya.