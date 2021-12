Celetuk Fadli Zon ke Staf Ahli Kemenkominfo Terkait Tuduhan Hoaks: Kalau Bisa Kuliah Lagi

PIKIRAN RAKYAT - Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, ikut menanggapi pernyataan dari salah satu star anggota Kementerian Komunikasi dan Informatika, Henry Subiakto.

Henry Subiakto menyatakan bahwa dirinya memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Staf Ahli Kemnkominfo terkait tuduhan telah menyebar hoaks di melalui akun Twitter-nya.

Sebelumnya, dosen FISIP Unair itu menunggah foto seorang anak perempuan yang tertidur di pangkuan gambar seorang wanita dengan narasi anak tersebut merupakan korban perang di Irak.

"Anak ini rindu ibunya yang telah tiada karena perang saudara di Irak. Ia melukis di lanati & tidur di atasnya. Banyak manusia menderita karena negaranya hancur dilanda konflik politik," kata Henry Subiakto dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @henrysubiakto.

"Indonesia punya potensi itu, maka kita harus menjaga negeri ini dari jahatnya perusak kedamaian & kesatuan," sambungnya.

Namun setelah ditelusuri, foto bocah yang tidur di atas lukisan ibu yang disebut korban perang Irak adalah tidak benar.

Foto itu pertama kali diunggah oleh Bisheh di situs stok foto Flickr pada 15 Juli 2012. Foto tersebut diberi keterangan "I Have a Mother...photo By: Baharer bisheh from Iran".

