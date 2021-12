Deklarasi Djoeanda 1957, Peristiwa Luar Biasa Tanah Air Indonesia

Waktu itu, Ir. R Djoeanda Kartawidjaja me­ru­pakan Perdana Menteri ke-10 Indonesia sekaligus yang terakhir dengan masa jabat­an 9 April 1957-9 Juli 1959.

Hukum laut

Chairul Saleh menganggap, kapal asing Belanda yang keluar-masuk Laut Jawa da­pat mengganggu dan merugi­kan kedaulatan Indonesia yang baru merdeka.

Mochtar Kusuma­atma­dja meminta izin pergi ke Bandung untuk membuat konsep yang sekiranya Laut Jawa tersebut menjadi ba­gian ke­daulatan negara Indonesia, yang sekaligus juga mengubah aturan hu­kum Be­landa TZMKO 1939, yang menetapkan 3 mil lebar laut teritorial.

Mochtar Kusu­maatmadja berhasil mem­buat konsep ne­gara kepulauan dan dibahas di Kabinet Perdana Menteri yang akhir­nya di­umumkan pada 13 Desember 1957. Isinya sebagai berikut.

”Bentuk geografi Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari (be­ribu-ribu) pulau mempunyai sifat corak tersendiri. Bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara Indonesia, semua kepulauan serta laut terletak di antaranya harus dianggap sebagai kesatuan yang bulat...

...bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak me­man­dang daratan negara Indonesia dan dengan demi­ki­an bagian daripada wilayah pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Indonesia."

Bagaimana hebatnya Deklarasi Djuanda 1957 yang diterima dunia melalui Konvensi Hukum Laut (UNCLOS-United Nationsl Convention on the Law of the Sea) 1982, yaitu antara lain diakui dalam Pasal 46: ”archi­pelagic State” means a state constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands; (b) ”archipelago” means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such.