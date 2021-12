Hari Disabilitas Internasional, PPDI Sebut Data Penyandang Disabilitas Agak Miris

PIKIRAN RAKYAT - PPDI (Pengurus Perkumpulan Penyandang Disabilitas) mengungkapkan saat ini jumlah masyarakat penyandang disabilitas 34 juta atau sekira 12,6 persen dari total penduduk Indonesia.

Ketua PPDI Gufroni Sakaril menjelaskan, terkait pendataan penyandang disabilitas saat ini masih sangat miris sebab belum ada data berdasarkan nama dan alamat.

Hingga saat ini, data masyarakat penyandang disabilitas masih bertumpu kepada data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Hal itu disampaikan Gufroni Sakaril saat ditemui usai menghadiri acara Hari Disabilitas Internasional di Kementerian Sosial, Rabu, 1 Desember 2021.

"Kita tahu data itu masih bersifat global, artinya susenas itu, bukan sensus, kita butuh by name by adress kalau ada 32 juta kita tahu orangnya siapa," ucapnya.

Gufroni menjelaskan data ini menjadi penting sehingga kebijakan yang diambil pemerintah bisa tepat sasaran.

Ke depan, dirinya mendorong agar pemerintah dan lembaga terkait dalam hal ini Kementerian Sosial, Dinas Sosial, dan BPS (Badan Pusat Statistik) bisa bekerja sama untuk mendata masyarakat penyandang disabilitas di Indonesia.

"Dengan cara demikian maka kebijakan akan lebih tepat sasaran," ujarnya.