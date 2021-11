Komentar Netizen Lihat Fadli Zon Nongol Lagi di Twitter: Tetaplah Jadi Jubir Rakyat

PIKIRAN RAKYAT - Sejumlah netizen Indonesia ramai membanjiri kolom komentar cuitan akun Twitter Fadli Zon setelah sempat tidak aktif sejak 13 November 2021 lalu.

Dalam cuitan terbarunya, Fadli Zon mengabarkan bahwa dirinya menghadiri sidang parlemen dunia, Interparliamentary Union (PIU) ke 143 di Madrid, Spanyol dan juga Komite Demokrasi dan HAM.

"Hadiri Sidang parlemen dunia, Interparliamentary Union (IPU) ke-143 di Madrid, Spanyol. Juga anggota Komite Demokrasi dan HAM @IPUparlaiment. @bksapdpr ajukan resolusi soal Palestina. 'Global Parliamentary Support for the Humanitarian Situation of the Palestinians'," kata Fadli Zon di akun Twitter-nya.

Dalam cuitan lain, Fadli Zon pun turut mengomentari kabar Mahkamah Konstitusi yang memutuskan untuk membatalkan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

MK meminta pemerintah untuk merevisi UU sapu jagat tersebut dalam kurun waktu dua tahun.

Fadli Zon pun menyatakan bahwa seharusnya Omnibus Law dibatalkan saja, tanpa ada permintaan revisi.

Menurutnya, sejak awal pembentukan, Omnibus Law sudah menimbulkan banyak masalah ditambah dengan pernyataan MK.

Politikus Partai Gerindra itu juga menyebut terlalu banyak "invisible hand" (tangan tak terlihat). Jika pun diperbaiki dalam dua tahun, berarti tidak bisa digunakan saat masa perbaikan itu.