Usai 'Hilang' Hampir Dua Pekan, Fadli Zon Muncul Bawa Kabar Terbaru.

PIKIRAN RAKYAT - Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon akhirnya muncul kembali ke publik usai sempat menghilang.

Fadli Zon mengungkapkan sedang kunjungan kerja di Eropa sebagai delegasi DPR RI.

Dalam unggahan terbaru di akun Twitter miliknya, Fadli Zon tengah berada di Madrid, Spanyol.

Kunjungannya ke Madrid untuk menghadiri sidang Inter Parliamentary Union atau IPU.

"Hadiri Sidang Parlemen dunia, Interparliamentary Union (IPU) ke-143 di Madrid, Spanyol. Juga anggota Komite Demokrasi n HAM @IPUparliament. @bksapdpr ajukan resolusi soal Palestina 'Global Parliamentary Support for the Humanitarian Situation of the Palestinians'," kata Fadli Zon.

Kemunculan Fadli Zon ini sontak menarik perhatian dan komentar dari warganet.

Banyak yang mengucapkan selamat datang kembali kepada politisi Partai Gerindra itu usai menghilang beberapa waktu.

Diketahui sebelumnya, Fadli Zon menyampaikan kritik terkait banjir di Sintang melalui akun Twitter-nya pada Jumat, 12 November 2021.

