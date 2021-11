Pawang Hujan Bongkar Job-nya di Sirkuit Mandalika Hanya untuk Lindungi Jokowi, Uang Rp1,2 Triliun Sia-sia

PIKIRAN RAKYAT - Seorang pawang hujan bernama Damai Santoso buka-bukaan soal "job" yang dia dapat untuk mengamankan Presiden Jokowi saat peresmian Sirkuit Mandalika, belum lama ini.

Damai Santoso buka suara lantaran namanya merasa tercemar lantaran dituding netizen tak bekerja maksimal mengamankan balapan pelaksanaan World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika.

Merasa tak terima dan merasa dicemarkan namanya, Pawang Hujan, Damai Santoso melapor kepada polisi.

Baca Juga: SBY dan Jokowi adalah Dua Presiden yang Tinggalkan Tradisi Dendam antar Pemimpin

Dia tak terima dan merasa tersinggung oleh warganet yang memposting foto dirinya karena dianggap gagal menangkal hujan.

Memang, gelaran WSBK sempat tertunda beberapa saat karena hujan dan cuaca buruk.

Dari sana Damai Santoso mengungkap jika dirinya hanya mendapat pekerjaan untuk mengamankan Jokowi agar tidak kehujanan.

Baca Juga: Fuji Sering Dicap Buruk, Sahabat Vanessa Angel Bongkar Tabiat Adik Bibi: Dikasih Jajan Gak Mau

Sementara untuk agena balapan motor WSBK, dirinya mengaku tidak mendapat job itu.



“Saya dikatakan kalau pawang hujan tidak bekerja secara maksimal. Padahal, saya tidak menangkal hujan saat balapan,” ujar Damai Santoso di Polres Lombok Tengah seperti disiarkan di YouTube Mandalikanews, Senin 22 November 2021.

“Kata-kata yang mencemarkan nama baik saya, seperti the traitional rain controller not working at WorldSBK dan hujan badai gyur Sirkuit Mandalika, balapan pertama world not working alias nggak mempan. Dilampirkan deengan foto saya waktukedatangan bapak Presiden RI Joko Wiodo hari Jumat, minggu lalu,” kata Damai.