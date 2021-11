Erick Thohir Minta Toilet Pertamina Gratis, Pengamat: Bisa Menarik Minat Masyarakat ke SPBU Milik Pemerintah

PIKIRAN RAKYAT - Menteri BUMN, Erick Thohir meminta kepada direksi Pertamina untuk menggratiskan biaya toilet di seluruh pom bensin milik pemerintah.

Tidak hanya milik Pertamina saja, namun juga toilet yang dikerjasamakan dengan swasta, harus bersifat gratis atau tidak dipungut biaya.

Pernyataan tersebut pun didukung oleh Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto.

Menurut Eko, instruksi Erick Thohir tersebut dinilai sebagai kebijakan yang tepat karena dapat menarik minat masyarakat untuk lebih menggunakan SPBU milik pemerintah.

Baca Juga: Viral Kena Tipu Gegara Ikut Challenge di Instagram, Tak Sadar Sebar Data Pribadi

"Secara umum, itu kebijakan yang bagus kalau memang toilet dan fasilitas umum lainnya di SPBU-SPBU milik BUMN baik yang berlokasi di rest area maupun non-rest area akan lebih bagus jika digratiskan," kata Eko.

"Sehingga mungkin juga, akan lebih menarik minat masyarakat untuk lebih menggunakan SPBU-SPBU dari pemerintah," ujar Eko dikutip dari Antara.

Apabila benar kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan baik, maka akan memberikan untung bagi masyarakat.

Karena terkadang masyarakat tidak hanya mengisi bensin namun juga istirahat untuk menggunakan fasilitas umum seperti toilet dan musala.