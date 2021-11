Warga Pangkalan Jati Gugat KSAL Yudo Margono ke PTUN Terkait Status Tanah Kavling TNI AL

PIKIRAN RAKYAT - Beberapa warga yang mengatasnamakan diri Perkumpulan Warga Kavling Pangkalan Jati, Depok menggugat KSAL TNI AL Yudo Margono ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait status kavling tanah di Pangkalan Jati, Depok, Jawa Barat.

Gugatan yang dilihat Pikiran-rakyat.com di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN, perkumpulan warga itu diketuai oleh Sudarsono Kasdi.

Gugatan itu didaftarkan pada Kamis, 18 November 2021 dan telah terdaftar dengan nomor perkara:260/G/2021/PTUN.JKT.

Baca Juga: Jenderal Andika Perkasa Datangi Mabes TNI AL, Tegaskan Yudo Margono Paling Menguasai Angkatan Laut

Ada 8 poin yang diajukan Perkumpulan Warga Kavling Pangkalan Jati ke PTUN. Mereka meminta pengadilan atau Majelis Hakim untuk memutuskan seadil-adilnya.

"Menyatakan Batal dan tidak mempunyai kekuatan Hukum Peraturan KASAL No. 11 tahun 2021 Tentang Penggunaan Tanah Barang Milik Negara Yang Digunakan Hunian Non Barang Milik Negara Di Lingkungan TNI Angkatan Laut sebagaimana Surat Penggugat kepada tergugat No. 040/PWKPJ/Agustus/2021 tanggal 31 Agustus 2021 Perihal Permohonan Pembatalan PERKASAL No. 11 Tahun 2021," demikian bunyi gugatan poin nomor 2.

Dalam poin ketiga,disebutkan putusan ini sebagai hukuman atas permohonan dan persetujuan KSAL untuk pengalihan status atau memindahtangankan tanah kavling TNI-AL Pangkalan Jati kepada Para Penghuni sesuai Surat Keputusan KASAL Nomor: SKEP/1879/1X/1976 tertanggal 1 September 1976.

Baca Juga: Tak Gentar, Haris Azhar Klaim Punya Data Tambahan untuk Lawan Luhut Pandjaitan

"Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan para penghuni untuk pemindahtanganan tanah kavling sesuai Surat Penggugat kepada Tergugat No. 052/PWKPJ/Oktober/2021 tanggal 26 Oktober 2021 Perihal Permohonan Persetujuan Pemindahtanganan Kavling Pangkalan Jati," demikian bunyi poin nomor 4.

Selain itu, mereka juga mewajibkan Kementerian Pertahanan untuk menerbitkan persetujuan pemindahtanganan lokasi tanah kavling Pangkalan Jati sebagaimana Surat Penggugat kepada Menteri Pertahanan No. 008/PWKPJ/Mei/2021 tanggal 3 Mei 2021 Perihal Permohonan SUSULAN agar diterbitkan Surat Keputusan tentang pemindah tanganan tanah yang terletak di Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan.