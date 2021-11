Benahi Infrastruktur Kawasan, Kementerian PUPR Siap Dukung Penyelenggaraan G20 di Bali Tahun 2022

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Gubernur Bali Wayan Koster melakukan survey lapangan pematangan rencana kesiapan showcase Konservasi Mangrove KTT G-20 tahun 2022 di Provinsi Bali, Sabtu, 20 November 2021.

Hal itu merupakan amanat dari Presiden Joko Widodo untuk mengupayakan secara masif rehabilitasi dan konservasi mangrove.

Basuki mengatakan, dalam KTT G20 Indonesia sebagai tuan rumah pada tahun 2022 akan mengambil tema besar yaitu recover together, recover stronger.

"Untuk itu, Bali yang akan menjadi pusat lokasi penyelenggaraan KTT G20 akan dibuat lebih ramah lingkungan melalui kegiatan pembenahan infrastuktur kawasan yang didukung dengan penghijauan yang masif," ujarnya.

Basuki berujar, Kementerian PUPR akan mendukung pengembangan lokasi Mangrove Research Center yang lebih baik sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk mengambil peran besar dalam isu-isu perubahan iklim.

Melalui KTT G20, kata Basuki Indonesia ingin memperlihatkan pada dunia bahwa bisa memimpin misi penyelamatan bumi melalui pengembangan dan penyelamatan mangrove.

"Untuk itu Kementerian PUPR bersama Kementerian LHK menyiapkan lokasinya dengan konsep the bigger the better, kalau ada 10 hektare siap kita kerjakan, kalau ada 100 hektare juga siap kita kembangkan, jadi lebih besar lebih baik, kita tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia memiliki dan dapat mengembangkan mangrove dengan baik," tuturnya.

Selain menyiapkan revitalisasi pengembangan kawasan Mangrove Research Center, Basuki menyatakan Kementerian PUPR juga menyiapkan lingkungan sekitar jalan sejak dari bandara sampai ke venue.