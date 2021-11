Nusa Tenggara Barat Bersiap Migrasi ke TV Digital

PIKIRAN RAKYAT - Indonesia sedang menata infrastruktur digital. Langkah awal penataan salah satunya dengan melakukan peralihan sistem penyiaran TV Analog ke TV Digital atau yang disebut Analog Switch Off (ASO).

Gambaran penting migrasi TV digital terlihat dari berbagai manfaat yang didapatkan. TV Digital meningkatkan kualitas tayangan menjadi lebih bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya, serta beragam programnya. Semua manfaat itu gratis. Masyarakat tidak perlu membayar bulanan atau membeli pulsa untuk menikmatinya karena bukan streaming internet.

Berbagai pemangku kepentingan bidang penyiaran juga merasakan manfaatnya. Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti dalam webinar Nusa Tenggara Barat (NTB) Siap Analog Switch Off (ASO) , Kamis, 18 November 2021. Manfaatnya yaitu efisiensi penggunaan spektrum frekuensi, efisiensi infrastruktur industri penyiaran, peningkatan kualitas penyiaran, mempertahankan diversity of ownership, mendukung diversity of content dan menumbuhkan industri konten.

Stafsus Niken Widiastuti menjelaskan ASO adalah program bersama dan perlu kerja bersama melaksanakannya. “ASO setidaknya melibatkan 697 Lembaga Penyiaran dan 44,5 juta rumah tangga. Tentunya semua yang terlibat tersebut secara bertahap perlu beralih ke siaran TV Digital,” katanya.

Hal senada disampaikan juga Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Sitti Rohmi Djalilah. Sitti menyatakan rasa optimisnya dengan kehadiran siaran TV Digital di NTB. “Masyarakat NTB intinya siap untuk ASO. Tidak ada kata tidak siap untuk sesuatu yang menjadi lebih baik,” demikian pernyataan Wagub NTB.

Selanjutnya, Wagub menekankan pentingnya koordinasi semua pihak agar proses migrasi berjalan dengan lancar. Satu hal jadi perhatiannya, yaitu pentingnya sosialisasi. “Ini (sosialisasi ke masyarakat secara meluas di NTB) pekerjaan rumah kita semua. Bagaimana dari sekarang sampai dengan bulan April 2022 (tahap pertama ASO) itu, seluruh masyarakat NTB paham tentang ASO ini. Hasilnya, tidak ada kebingungan, semua optimis, semua menyambut baik. karena ASO ini sangat baik sekali keuntungannya,” kata Wagub.

Di kesempatan sama, Ketua KPID Nusa Tenggara Barat Ajeng Rosalinda Motimori menyatakan kesiapan KPID NTB memperlancar jalannya program. “Kita tidak bisa mundur lagi, tidak bisa tidak menerima ASO. Ini menjadi tanggungjawab kami di KPID untuk menyampaikan dan memberi informasi baik terhadap LP lokal atau masyarakat yang terdampak ASO ini,” kata Ajeng.

KPID NTB menyatakan siap mendukung sosialisasi ke masyarakat. “Kedepannya menyiapkan langkah untuk langsung menyentuh masyarakat. Kami akan konsen ke desa-desa untuk memberikan sosialisasi sampai masuk di tahapan ASO,” papar Ajeng.