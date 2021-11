Transportasi Udara Hadapi Masalah Sangat Berat, Kemenhub Pastikan Jadi Prioritas

PIKIRAN RAKYAT - Sektor transportasi udara saat ini tengah mengalami masa yang sangat berat di tengah terpaan pandemi Covid-19.

Walaupun demikian, baik operator ataupun regulator, optimis industri penerbangan akan segara kembali pulih.

"Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan siap mendukung, berkerja sama dan berkolaborasi dengan Indonesia National Air Carrier Association (INACA)," kata Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dalam Rapat Umum (RUA) INACA 2021 secara virtual bertema “Covid Risk Management & Recovery of Industry : Managing Pandemic Risk and Mitigating Actions In The National Aviation Industry”, Kamis 18 November 2021.

Menhub mengatakan, pemerintah melalui Kemenhub sangat berharap INACA dapat memberikan kontribusi positif pada perkembangan industri penerbangan di Tanah Air.

INACA diharapkan juga bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan terobosan di bidang transportasi udara di Tanah Air.

Terlebih lagi, agar dapat bertahan dan keluar dari kesulitan akibat pandemi Covid-19 ini.

"Indonesia sebagai negara kepulauan sangat bergantung pada konektivitas udara. Jutaan orang juga bergantung pada distribusi logistik yang dilakukan oleh transportasi udara. Hal ini untuk memutar roda ekonomi di suatu daerah. Oleh karena itu, pemulihan industri penerbangan yang aman dan berkelanjutan agar dapat keluar dari Pandemi Covid-19 menjadi proritas kita semua. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah berharap dukungan dan kontribusi dari INACA," kata Budi.

Walaupun demikian, ujar Menhub, pemerintah sebagai regulator sangat memahami kondisi berat yang tengah dialami maskapai di Tanah Air yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19. Pihaknya siap memberikan dukungan kepada dunia penerbangan di Tanah Air.