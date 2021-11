Telkom Sabet Predikat Diamond Dalam Ajang The 3rd ASEAN PR Excellence Awards 2021

PIKIRAN RAKYAT – Komitmen PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dalam mendukung penanganan Covid-19 membuahkan hasil dan apresiasi yang baik, tidak hanya dari instansi dalam negeri tapi juga internasional. Telkom meraih tiga penghargaan dalam ajang bergengsi The 3rd ASEAN PR Excellence Award 2021 yang seremoni penganugerahannya dilaksanakan secara daring, pada akhir pekan lalu 5 November 2021.

Telkom meraih predikat Gold untuk kategori Best Comm Use of Social Platform melalui program #VaksinKerenAbis dan Bronze untuk kategori Best Covid-19 Related Response melalui program Masker untuk Teman Tuli. Bahkan Vice President Corporate Communication Telkom meraih predikat tertinggi yaitu Diamond untuk kategori Best PR Practitioner.

Vice President Corporate Communication Telkom, Pujo Pramono menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Asean PR Network selaku penyelenggara The 3rd ASEAN PR Excellence Award 2021 kepada Telkom. “Penghargaan ini didedikasikan untuk seluruh tim Corporate Communication Telkom atas semangat kerja keras dan cerdas serta kinerjanya untuk memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan, stakeholders, dan seluruh bangsa Indonesia. Ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan berkarya untuk Indonesia yang lebih baik”, ujar Pujo.

Sebagai BUMN dan perusahaan telekomunikasi digital terdepan, Telkom secara proaktif dan konsisten terus mendukung upaya Pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Adapun dukungan yang diberikan Telkom mencakup dukungan konektivitas, dashboard, dan aplikasi, produk dan layanan serta bantuan sosial.