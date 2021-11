Kenang Jenderal Hoegeng, Megawati: Mana Ada Kapolri Naik Sepeda Kayak Dia

PIKIRAN RAKYAT - Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengaku terkesan akan sosok mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Hoegeng Imam Santoso.

Bahkan Megawati mengaku bahwa, dirinya mengetahui lebih jauh kehidupan hingga bersahabat dengan keluarga Jenderal Hoegeng.

Presiden kelima RI tersebut bahkan terang-terangan menuturkan bahwa, Jenderal Hoegeng merupakan yang terbaik.

"Saya sangat bersahabat dengan Pak Hoegeng. Saya bilang bersahabat, karena putrinya itu sahabat saya," kata Megawati secara virtual dalam peluncuran buku Dunia Hoegeng, 100 tahun keteladanan, Minggu 7 November 2021.

Baca Juga: 60 Persen Orang Asia Selatan Miliki Gen yang Bisa Tingkatkan Risiko Kematian akibat Covid-19

"Saya baru mendapat bukunya untuk mengenang beliau 100 tahun. Menurut saya he is the best," katanya menambahkan.

Dikatakan oleh Megawati Soekarnoputri, Jenderal Hoegeng merupakan pribadi yang merakyat.

Dalam kesempatan tersebut, dia bahkan berbagi kisah kala melihat Jenderal Hoegeng menuju ke Mabes Polri menggunakan sepeda.

"Kalau dulu saya tinggal di Jalan Sriwijaya, kan Mabes Polri di Jalan Trunojoyo ya, jadi kalau pagi itu waktu saya lagi kuliah di psikologi, saya pagi-pagi toh, paling tidak jam katakan 8.15 gitu," ucapnya menambahkan.

Baca Juga: Pilu Ibunda Bibi Ardiansyah Kenang Aksi Vanessa Angel yang Sempat Pamerkan Bisnis Berlian