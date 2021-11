Kenang Sosok Hoegeng Iman Santoso, Megawati: He is the Best Kapolri

PIKIRAN RAKYAT - Presiden kelima Megawati Soekarnoputri menilai, Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso merupakan Kapolri (Kepala Kepolisian Republik Indonesia) yang terbaik di Era Kemerdekaan.

"Menurut saya he (Hoegeng Iman Santoso) is the best dari zaman Kapolri kemerdekaan setelah merdeka," katanya saat hadir dalam peluncuran buku 'Dunia Hoegeng, 100 tahun Keteladanan' secara virtual, Minggu, 7 November 2021.

Sikap itu dinobatkan Megawati kepada Hoegeng bukan tanpa alasan. Karena Kapolri kelima yang bertugas dari tahun 1968-1971 itu merupakan sosok yang sangat merakyat.

Baca Juga: Hotman Paris Heran Cleaning Service Kembalikan Cek Rp35,9 Miliar: Kau Gak Ingin Kaya?

"Kenapa? itu yang menunjukkan tadi yang saya sampaikan, that is the real Polri, orangnya sangat merakyat," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Megawati lantas menyampaikan memorinya waktu dirinya hendak berangka ke UI (Universitas Indonesia) untuk kuliah saat dirinya dulu mengambil studi psikologi, waktu itu ia bertemu dengan Hoegeng yang menggunakan sepeda pada saat akan bertugas ke kantornya di Jalan Trunojoyo. Ia kemudian menanyakan kenapa pak Hoegeng lantas menggunakan sepeda.

"Om mau ke mana, saya manggilnya om, om masa Kapolri naik sepeda?" katanya.

Baca Juga: Berharap Restu Megawati, Relawan Ganjar Pranowo Resmi Deklarasi Dukungan untuk Pilpres 2024

Lantas Mega menirukan jawaban Hoegeng, bahwa mantan Kapolri itu dengan sigap menjawab alasan mengapa dirinya menggunakan sepeda. "Ya biar saja ini kan sekalian berolahraga," katanya.