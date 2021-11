Istri Luhut Pandjaitan Mengaku Diminta Suaminya agar Tidak Stres Soal Tudingan Bisnis PCR

PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini heboh kabar yang menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan turut serta dalam dugaan bisnis pengadaan PCR.

Terbaru, Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) melaporkan Luhut ke Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan bisnis PCR.

Terkait ramainya isu bisnis PCR tersebut, istri Luhut, Devi Simatupang pun angkat bicara. Dia mengaku mendapat pesan dari suaminya walau masih kunjungan kerja di luar negeri bersama Presiden Jokowi.

"Ini jawaban P luhut untuk saya istrinya, walau msh dlm kunker bersama Presiden di Dubai & Abu Dhabi," kata Devi di akun Facebooknya Devi Pandjaitan, Kamis, 4 November 2021.

Dalam pesannya, Luhut meminta istrinya untuk tetap tenang dan tidak stres karena tidak ada kesalahan dan kebijakan itu bertujuan untuk kemanusiaan.

"Sudah mulai bicara. Ibu juga tenang saja ya. Will be ok. Kita tidak ada yang salah kok,” kata Devi menirukan pesan Luhut.

"Ibu jangan stress ya,ngak ada yg salah sama sekali,malah itu utk kemanusian, banyak nggak menghitung berapa banyak nyawa yang diselamatkan,sekarang ngomong waktu itu apa ada yg bertindak??kan ngak ada,ya kita lakukanlah itu dan diikuti yg lai," tulis Devi dari pesan suaminya.

Unggahan Devi Simatupang

Luhut bantah ambil untung tes PCR