Soal Komitmen Indonesia Tangani Sampah Plastik, Luhut Pandjaitan Beri Penegasan

PIKIRAN RAKYAT – Berbicara tentang sampah plastik sepertinya tidak akan pernah habis. Pasalnya, sampah plastik masih menjadi masalah krusial bagi dunia karena keberadaannya yang dinilai membahayakan nasib kehidupan manusia.

Oleh karena itu, sejumlah negara di dunia terus menggaungkan bahaya sampah plastik bagi keberlangsungan hidup umat manusia di masa yang akan datang jika terus dibiarkan, serta tidak mengambil langkat cepat dan tepat.

Maka dari itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan pun menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam menangani masalah sampah plastik, khususnya di laut.

Komitmen tersebut disampaikannya melalui piato pada Diskusi Panel bertajuk Scaling Up Governance and Collaborative Actions in Combating Marine Plastic Litter Towards Climate Actions in Indonesia.

Baca Juga: Bocoran Harga Toyota Avanza Terbaru Beredar di Medsos, Selisih Nyaris Rp30 Juta dengan Varian Lama!

Agenda tersebut merupakan salah satu rangkaian even COP-26 UNFCCC di Glasgow, Skotlandia.

Menurutnya, polusi plastik adalah masalah yang sangat memengaruhi bangsa.

“Kami tidak akan membiarkan krisis yang membayangi ini berlanjut. Sebaliknya, kami mengambil tindakan tegas dan berani di setiap tingkat dan lintas sektor di Indonesia untuk melakukan transformasi yang diperlukan untuk mencapai polusi plastik yang mendekati nol di Indonesia,” katanya.

Baca Juga: Jamin Pemulihan Ekonomi Berbasis Laut, Kemenko Marves: Miliki Nilai Politis Strategis

Dikatakan bahwa pada 2018, pemerintah Indonesia telah meluncurkan Peraturan Presiden tentang Penanganan Sampah Plastik Laut yang disertai dengan Rencana Aksi Penanganan Sampah Plastik Laut 2018-2025.