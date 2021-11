Jokowi Titah Ridwan Kamil Sampaikan ke Dunia, Citarum Bukan Lagi Sungai Terkotor

PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil sampaikan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan bahwa, Citarum bukan sungai terkotor sedunia.

Dikatakan Ridwan Kamil, Presiden Jokowi meminta agar dunia tahu agar Citarum bukan sungai terkotor di dunia berkat gotong royong. Sebelumnya, Citarum pernah dijuluki sungai terkotor dan terjorok di dunia.

“Arahan Pak Presiden. Pak Gub, sampaikan ke dunia, Citarum bukan lagi sungai terkotor sedunia, berkat gotong royong, kini sudah jauh lebih baik,” kata Ridwan Kamil, seperti dikutip dari unggahan Instagram @ridwankamil pada 2 November 2021.

Orang nomor satu di Jabar itu menuturkan, menyampaikan kabar Citarum bukan sungai terkotor sedunia menjadi misinya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Dunia COP26 yang digelar di Glasgow, Skotlandia.

“Itulah misi saya di COP 26, Konferensi terbesar lingkungan sedunia PBB di Glasgow,” ucap dia.

“Jadwal hari ini (2 November 2021). Insya Allah misi akan tercapai,” katanya lagi menambahkan.

Dalam konferensi terbesar itu, Ridwan Kamil jadi panelis dalam dialog dengan tema “Panel Dialogue: Scaling Up Governance and Collaborative Actions In Combinating Marine Plastic Litter Towards Climate Actions In Indonesia.”

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jabar Prima Mayaningtias menuturkan bahwa, orang nomor satu di Jawa Barat itu bakal mempresentasikan mengenai Implementasi Pengelolaan Sampah Plastik Laut dan Sampah Terpadu, Melalui Pendekatan Terpadu dari Hulu ke Hilir: Pembelajaran dari Program Restorasi Sungai Citarum.