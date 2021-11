Jokowi dan Said Aqil Siradj Masuk Daftar Tokoh Muslim Paling Berpengaruh di Dunia, Cek Peringkatnya

PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2022 merilis peringkat tokoh muslim berpengaruh di dunia.

Dari data yang dilihat, ada dua nama dari Indonesia yang masuk peringkat dalam The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2022.

Sebagai informasi, jika The Muslim 500: The World’s 500 Most Influential Muslims adalah survei tahunan yang dilakukan oleh Pusat Pembelajaran Strategis Kerajaan Islam Yordania yang berpusat di Amman.

Dalam survei yang dilakukan, selain pemimpin negara, ada penghargaan untuk tokoh agama, tokoh politik, sosial, budaya, akademisi, pengusaha, ilmuwan, seniman, dan atlet.

Tokoh pertama Indonesia yang disebut berpengaruh dan masuk dalam perengkingan adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi masuk dalam rangking 13 sebagai tokoh muslim paling berpengaruh di dunia.

Nama Jokowi berderet dengan tokoh muslim lainnya, yang dinilai laman tersebut berpengaruh di dunia.

Selain nama Jokowi, ada nama lain dari Indonesia yang masuk rangking, yakni Ketua PBNU, Said Aqil Siradj yang ada di urutan ke-19.