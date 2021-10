Gubernur Khofifah Masuk 500 Tokoh Muslim Berpengaruh Dunia, Pengamat: Wujud Pengakuan Perannya di Politik

PIKIRAN RAKYAT- Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa masuk dalam daftar 500 tokoh Muslim berpengaruh di dunia tahun 2022.

Hal itu disampaikan Khofifah Indar Parawansa dalam unggahan di akun media sosial Instagram pribadinya pada Minggu, 31 Oktober 2021.

Diungkapkan Khofifah Indar Parawansa bahwa dirinya tidak pernah menyangka dapat masuk dalam daftar tersebut.

"Saya tidak pernah berharap, bermimpi dan menyangka bisa masuk dalam daftar The Muslim 500. The Worlds 500 Most Influential Muslims," kata Gubernur Jatim itu, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Instagram @khofifah.ip.

Hal itu lantaran dituturkan Khofifah bahwa dalam daftar 500 Muslim berpengaruh di dunia itu, dia disejajarkan dengan sejumlah tokoh politik Muslim dunia.

"Apalagi disandingkan dengan sejumlah tokoh politik dunia seperti Presiden Mesir Abdel Fattah El Sisi, Presiden Iran Ibrahim Raisi, atau Perdana Menteri Tunisia Najla Bouden Ramadhane yang kiprahnya jauh melebihi saya," ungkapnya.

Atas pencapaian itu, Khofifah pun menyampaikan ucapan terima kasih dan meminta doa untuk selalu istiqomah dalam menjaga amanah masyarakat.