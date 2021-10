Pemerintah Ungkap Keuntungan yang Didapat dari China untuk Proyek Kereta Cepat

PIKIRAN RAKYAT - Staf Khusus Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga, menjelaskan lagi mengapa pemerintah memilih menggandeng China daripada Jepang untuk menggarap proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Saat hendak memulai proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, pemerintah menerima 2 proposal kerja sama masing-masing dari China dan Jepang.

Pemerintah kemudian mantap memilih proposal China meski Negeri Tirai Bambu itu menetapkan bunga yang lebih tinggi daripada Jepang.

Meski begitu, Arya Sinulingga mengungkap keuntungan yang didapatkan Indonesia dari kerja sama dengan China untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.

"Orang mengatakan, Jepang kasih bunga rendah, China kasih bunga tinggi. Kenapa (yang dipilih China)?" sebut Arya Sinulingga dalam acara talk show yang tayang di kanal Youtube Indonesia Lawyers Club pada 29 Oktober 2021.

"Loh, Jepang itu (skema kerja samanya) G to G (Government to Government). Dia kasih utang ke negara, habis itu gak peduli. Mau itu berhasil beroperasi, mau itu ganti rugi, gak peduli, yang penting bayar utang."

"Sementara China menawarkan B to B (Business to Business). Dia ikut cemplung 40 persen sahamnya di sana. Di mana-mana B to B itu lebih mahal bunganya daripa G to G. Tapi Jepang, gak mau bertanggung jawab," sebut Arya Sinulingga mengimbuhkan.

Arya Sinulingga mengatakan, dengan turut memasukkan saham, China menjamin proyek itu berjalan karena tidak mau rugi.

