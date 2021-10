Hasto dari PDI Keluarkan Jawaban Usai Ada Kritik Beasiswa Perbandingan Jokowi-SBY: Tak Ada Muatan Politik

PIKIRAN RAKYAT - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengeluarkan jawaban usai adanya kritik atas pemberian beasiswa kajian akademis perbandingan kinerja Presiden Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun. Dia menyebut beasiswa itu tidak bermuatan politik.

"Beasiswa yang diberikan juga tidak ada muatan kepentingan politik. Kami belajar dari sikap Bung Karno yang menegaskan Go to hell with your aid, ketika bantuan asing mau mendikte kedaulatan bangsa," kata Hasto Hasto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 30 Oktober 2021.

"Jadi peneliti dengan metode penelitian mix method tersebut justru dituntut untuk kedepankan kaidah ilmiah demi kebenaran akademis," ujarnya.

Hasto menjelaskan, beasiswa diberikan untuk memperkuat tradisi akademis di partai politik (parpol).

Menurutnya, kajian ini dirasa penting dan dapat menjadi bagian dari pendidikan politik untuk meninjau karakter pemimpin bangsa.

Hasto berharap pemberian beasiswa ini akan membuat diskursus kepemimpinan yang strategis makin bergema di kampus. Dia berharap hal ini makin mendorong lahirnya pemimpin yang memiliki ideologi berdasarkan Pancasila dan memiliki kultur kepemimpinan.

"Kepemimpinan strategis tersebut merupakan bauran antara ketegasan, kedisiplinan, konsistensi, dan sekaligus kemampuan memberikan inspirasi bagi seluruh komponen bangsa untuk bergerak satu arah menuju kejayaan bangsa," kata dia.

Hasto juga menyebutkan antusiasme pendaftar untuk menunjukkan bagaimana kepemimpinan Presiden menentukan arah masa depan bangsa dan negara.