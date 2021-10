Stafsus Menteri BUMN Jawab Tudingan Ada Utang Tersembunyi dari China dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

PIKIRAN RAKYAT - Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi proyek pemerintah yang terus mengundang kritik dari berbagai pihak.

Proyek yang akan ditopang oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini juga disebut terdapat utang tersembunyi dari China.

Menjawab hal itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menegaskan bahwa tidak ada utang tersembunyi China terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sekarang menyorot perhatian publik.

Dalam keterangannya pada Sabtu, 16 Oktober 2021, Arya mengatakan, semua utang tercatat dalam Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) Bank Indonesia.

“Tidak ada sama sekali utang tersembunyi dari China untuk proyek kereta cepat karena semua tercatat di PKLN Bank Indonesia dan bisa dicek di BI,” kata Arya dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

“Utang tersembunyi China buat proyek kereta cepat, itu benar-benar hoaks dan tendensius,” ujar Arya.

Sebelumnya, lembaga riset AidData menyebutkan ada utang tersembunyi atau hidden debt dari China. Istilah utang tersembunyi itu muncul dalam laporan berjudul Banking on the Belt and Road yang terbuat September lalu.

Laporan tersebut menganalisis data sebanyak 13.427 proyek di 165 negara senilai 843 miliar dolar AS. Berbagai proyek itu dibiayai lebih dari 300 lembaga pemerintah dan badan-badan milik negara China.