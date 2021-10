Fadli Zon Ungkap Alasan Ngotot Densus 88 Dibubarkan: Umat Islam Sering Jadi Sasaran Padahal Sangat Moderat

PIKIRAN RAKYAT - Anggota DPR Fadli Zon meminta Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror dibubarkan saja. Ia menyebut pembubaran Densus 88 berangkat karena berbau Islamofobia.

Fadli Zon kemudian menjelaskan alasannya meminta Densus 88. Ia menyebut ada sebuah narasi dari pejabat Densus 88 bahwa Taliban yang berkuasa di Afghanistan akan memberikan inspirasi ke kelompok teroris di Indonesia.

"Saya melihat ada sebuah berita yang diungkapkan tentang Taliban memberikan inspirasi teroris di Indonesia (pernyataan itu) dari seorang pejabat di Densus," kata Fadli Zon dalam sebuah acara talk show, dikutip dari YouTube tvONews, Rabu, 13 Oktober 2021.

Menurutnya, narasi pejabat Densus 88 itu terkait teror Taliban bisa menginspirasi teroris Indonesia tidak akan laku lagi.

"Ini narasi tidak laku lagi, karena war on terror dimulai tahun 2001 setelah peristiwa 9/11 dan kemarin tanggal 31 Agustus 2021 sudah berakhir," ujarnya.

Serangan 9/11 di Gedung World Trade Center (WTC) menewaskan hampir 3.000 orang. Peristiwa ini yang kemudian membuat AS menginvasi Afghanistan sejak tahun 2001.

Setelah AS keluar dari Afghanistan, Fadli Zon menyebut pemerintah AS kemungkinan akan mengakui Taliban sebagai bagian pemerintahan. Namun, ia mempertanyakan mengapa masih ada narasi war on terror.

"Tapi kok masih ada narasi seperti ini? Bagi saya ini adalah narasi yang sudah usang," kata Fadli Zon.

