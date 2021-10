Heran Densus 88 Diminta Bubar, Kompolnas: Mereka Salah Satu Detasemen Antiteror Terbaik di Dunia

PIKIRAN RAKYAT - Di tengah ramainya pernyataan politisi Fadli Zon yang menyarankan agar Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri dibubarkan, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti justru mengapresiasi kinerja Densus 88 yang dinilai efektif dan profesional.

Bahkan, Poengky juga menyebut Densus 88 menjadi salah satu detasemen antiteror terbaik di dunia.

Hal ini disampaikan Poengky saat dikonfirmasi, di Jakarta, Jumat, 8 Oktober 2021, dia justru heran dan menyayangkan bila ada pernyataan anggota DPR RI yang menyatakan Densus 88 sebaiknya dibubarkan karena terkait Islamofobia dan menjadikan teroris sebagai komoditas.

“Densus 88 sejak didirikan hingga saat ini sudah berhasil menegakkan hukum terhadap para teroris di Indonesia, dan bahkan dengan prestasinya, Densus 88 adalah salah satu detasemen antiteror terbaik di dunia,” kata Poengky.

Selain itu, Kompolnas sebagai pengawasan fungsional Polri, termasuk Densus 88 di dalamnya, kata Poengky, sangat mengapresiasi kinerja Densus 88 yang sangat efektif dan profesional.

Dia mengatakan, bahwa tidak hanya Kompolnas, dunia internasional juga menyoroti profesionalitas kinerja Densus 88.

Poengky pun membagikan beberapa artikel yang memuat narasi tentang Densus 88 Antiteror. Seperti pada tahun 2016, Reuters menulis artikel berjudul ‘Fighting back: How Indonesia's elite police turned the tide on militants’.

Lebih lanjut, dalam artikel tersebut, Profesor Riset dan Ekspor Terorisme di Global Islamic Politics di Alfred Deakin Institute, Melbourne Greg Barton mengatakan Densus 88 telah menjadi lebih baik daripada kelompok kontraterorisme lainnya di dunia.